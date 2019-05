El próximo 29 de mayo, dentro del festival Off de PhotoEspaña, Ivorypress presenta el último proyecto de Dionisio González, Concrete Island.

La exposición, abierta al público hasta el 27 de julio, reúne una serie de trabajos que estudian los aspectos y consecuencias distópicas de los impulsos arquitectónicos diseminados por Europa a principios de los años cincuenta.

En un difícil contexto de posguerra y con las ideas del movimiento moderno estancadas después de haber supuesto una inquietante ruptura con la arquitectura tradicional, una nueva generación de arquitectos y urbanistas proyectaron una ciudad alternativa que frecuentaba los logros tecnológicos de la industria bélica y la investigación aeroespacial, respondiendo a las profundas mutaciones de la sociedad debidas a la crisis social, cultural, económica y política.

Tras un ejercicio de utopía social y constructiva, las ideologías brutalistas devinieron distópicas por el uso monolítico del hormigón, por su dureza sensoria y por el índice de criminalidad que se afianzaba en los espacios ciegos, los corredores y los pasillos. Parte de su fracaso también se debe a la desconexión con el entorno urbano, al que trata de sustituir con gestos autosuficientes, y a la conversión de estas grandes estructuras en guetos autoexcluyentes al alejarse las clases medias y acomodadas de estas comunas residenciales.

Dionisio González (Gijón, 1965) vive y trabaja en Sevilla. Es profesor en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, donde imparte el curso ‘De la Idea artística a las políticas sociales’ en el Máster en Arte: Concepto y Producción y Doctor en Bellas Artes con la tesis ‘La Estética del Horror’. Cuenta con numerosos premios y galardones, entre los que se destacan el Premio Pilar Juncosa & Sotheby’s y el Premio Fundació Pilar i Joan Miró. Su trabajo ha sido expuesto en numerosas instituciones y museos en todo el mundo, como el Museum of Contemporary Art Cleveland (MOCA), el Musée d’Art Contemporain (CAPC) en Burdeos, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, el Museum of Contemporary Photography en Chicago, el Museo de Arte Moderno (MAMBO) de Bogotá, el Folkwang Museum en Essen, el Museu de Arte de São Paulo (MASP) o el Museum of Contemporary Art (MOCCA) en Toronto.