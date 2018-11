Ivorypress presenta White Van Man, una exposición individual del artista británico Gavin Turk.

La muestra, abierta hasta el 19 de enero de 2019, ahonda en el escenario sociopolítico actual del Reino Unido a tenor del todavía desconocido impacto del Brexit, las políticas migratorias, el desplazamiento de la clase trabajadora y, obviamente, de la serie de Andy Warhol Muerte y desastres, centrándose en los accidentes de coches.

La composición, los colores, el fondo y la definición de las sombras recuerdan a Warhol, si bien Turk los lleva a su propio espacio situando en el centro de todos los accidentes y enfrentamientos una Ford Transit blanca. Esta furgoneta es el medio de transporte de reparto de mercancía más común de la era pos-Thatcher (aún se pueden encontrar variaciones sobre este tipo de vehículo en la Europa occidental), aunque va poco a poco despareciendo en el nuevo escenario sociopolítico que vive el Reino Unido.

Turk juega con la apropiación de la apropiación a través de la saturación del color y las sombras y así transforma la muerte y la destrucción de la imagen en una abstracción de otra abstracción. La violencia de las imágenes, en la que la furgoneta Transit queda oculta tras el color, la oscuridad y, en alguna de las piezas, polvo de diamante, se convierte en texturas, patrones y formas, mientras la esencia de la clase trabajadora británica queda reducida a un amasijo irreconocible.

Gavin Turk (Guildford, 1967) vive y trabaja en Londres. Ha participado en la innovación de muchas de las formas de la escultura británica contemporánea, entre las que se incluyen ceroplástica, arte reciclado, iconos históricos y el uso de basura en el arte. Las instalaciones y esculturas de Turk tratan sobre temas de autoría, autenticidad e identidad. Su preocupación por el “mito” del artista y la “autoría” de la obra hace que el compromiso de Turk con este debate modernista y de vanguardia se remonte a los ready-madesde Marcel Duchamp. Ha realizado exposiciones individuales en Paul Stolper Gallery, Londres; Galerie Krinzinger, Viena; y White Cube, Londres, entre otras. Además, ha realizado encargos para la creación de numerosas esculturas públicas entre las que se incluyen L’Âge d’Or(2016) en el edificio Press Centre en el Queen Elizabeth Olympic Park, Londres; y Nail(2011) en One New Change, Londres. Su trabajo forma parte de las colecciones del Museum of Modern Art, Nueva York; Tate, Londres; y Victoria and Albert Museum, Londres.