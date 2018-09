Ivorypress presenta Welcome (To The Teknival), el último proyecto del artista Kasper Akhøj. La exposición, abierta al público hasta el 3 de noviembre de 2018, consiste en un proyecto documental de la villa E-1027 de Eileen Gray. Las fotografías de esta exposición fueron tomadas por Kasper Akhøj entre la primavera de 2009 y el verano de 2017 durante el curso de la restauración de E-1027, Maison en bord de mer. Están inspiradas en una serie de fotografías de Eileen Gray, publicadas por primera vez por Jean Badovici en un número especial de la revista L’Architecture Vivante de 1929, el año en que su villa de Roquebrune-Cap-Martin en la Costa Azul, se irguió, al fin, completamente acabada.

A través de su investigación in situ, el artista documentó la restauración y recuperación de esta temprana villa modernista, una de las pocas realizadas por una arquitecta en aquella época. Las fotografías se tomaron a lo largo de seis visitas a E-1027 (en 2009, 2010, 2015 y 2017) y cada imagen está sacada desde un ángulo diferente, mostrando la naturaleza intercambiable de la villa que resuena a través de esta documentación. Los registros de los sucesivos ocupantes se confrontan los unos con los otros, creando un diálogo histórico fascinante de narración contemporánea.

El título de la muestra, Welcome (To The Teknival) viene de dos grafitis de 1990 creados por ocupantes ilegales durante el abandono del sitio y revela la naturaleza atemporal del edificio, que ha sido, en diferentes momentos, desoladamente abandonado y preservado cuidadosamente.

El arquitecto francés Le Corbusier realizó varios murales en la villa en 1938 como una especie de acto de profanación de la de la arquitectura de Gray, lo que paradójicamente pudo hacer que el arquitecto jugara un papel crucial en la preservación del sitio al desarrollarse su obsesión por la casa.

Kasper Akhøj (Copenhague, 1976) trabaja principalmente con escultura, vídeo y fotografía. Estudió en la Sädelschule en Frankfurt (Alemania) y en la Royal Danish Academy of Fine Arts en Copenhague (Dinamarca). El artista completó el Whitney Independent Study Program, Nueva York, en 2009.

Recientemente, ha celebrado exposiciones en el Nouveau Musée National de Monaco (Mónaco), en el De La Warr Pavilion (Reino Unido), Albright-Knox Art Gallery (EE. UU.), Baltimore Museum of Art (EE. UU.) y en el WIELS Contemporary Art Centre (Bélgica). Su obra también se ha expuesto en Los Angeles County Museum of Art (EE. UU.), en la 55a y 56a Bienales de Venecia (Italia), en la 28a y 31a Bienales de Sao Paulo (Brasil), la 11a Bienal de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) y en MoMA PS1 (EE. UU.). En 2018 ganó el Faena Prize for the Arts junto con la artista brasileña Tamar Guimaraes, y participará en las próximas exposiciones en solitario de Faena Art en Buenos Aires y Miami, así como en las exposiciones colectivas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo en México y del Haus der Kulturen der Welt en Berlín.

Su trabajo forma parte de las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Frac des Pays de la Loire, Nantes y del Nouveau Musée National de Monaco, Mónaco.