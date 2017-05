Light, la primera exposición individual en Ivorypress del artista británico Brian Eno, consiste en una instalación de trabajos de luz, que uno a uno se sincronizan en una infinita combinación de “paisajes de color” a través de una serie de luces LED entretejidas. Con la creación de una obra que dilata los límites temporales de modo que parece no tener ni principio ni fin, Eno, “anima a las personas a permanecer en un único lugar durante un tiempo”. “Si un cuadro está colgado en la pared no sentimos que nos estemos perdiendo algo por no prestarle atención. Sin embargo con la música y el vídeo, aún sentimos una expectación casi dramática”.

Cada caja de luz musical esta acompañada por una composición musical única. Paralelamente, Eno ha compuesto una pieza musical para la exposición que acompañará al total de la instalación y será interpretada a lo largo de la muestra. Según el artista, “Mi música y vídeos cambian, pero lo hacen lentamente. Y cuando cambian lo hacen de tal manera que no importa si te pierdes alguna parte”.

Además de las cajas de luz, Eno también expondrá siete grabados que a modo de fotogramas de las cajas de luz, capturan un instante en el tiempo. También presentará dos trabajos lenticulares, creados mediante un sistema en el que las lentes dan a la imagen impresa la ilusión de profundidad y de animación, aportando movimiento a lo que de otra manera sería una forma abstracta y plana. Refuerzan la noción de Eno de un trabajo “que se puede mirar y pasar de largo tanto como se podría de una pintura: ella esta quieta y tú te mueves”.