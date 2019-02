El 20 de febrero de 2019, Ivorypress presentará breath, un proyecto creado por el artista y escritor británico Edmund de Waal para Ivorypress.

Breath es una invitación a Edmund de Waal para trabajar en los tres espacios diferentes que componen Ivorypress: la editorial, la galería y la librería. El centro de este proyecto es un libro de artista publicado por Ivorypress: un trabajo que se ha prolongado a lo largo de varios años y en el que el artista investiga sobre la naturaleza de los libros, cómo se perciben y su presencia en el mundo. Es un homenaje al poeta de origen rumano Paul Celan, un libro que trata sobre la quietud. Para acompañar al libro de artista, Edmund de Waal ha realizado una serie de diecisiete obras nuevas: vitrinas, estanterías y dípticos concebidos como libros abiertos e inspirados en el artista español Francisco de Zurbarán y en el escritor Federico García Lorca, además de en Paul Celan. Hay porcelana, mármol y alabastro; hay pan de oro y platino que nos recuerda a los recipientes plateados de las pinturas de Zurbarán. Hay objetos a punto de ser revelados y cadencias. Junto a estas obras se dispondrá una sala de lectura con una selección de cien libros para que los visitantes puedan sentarse y leer. El libro de artista, la exposición y la sala de lectura están concebidos como un todo.

El libro de artista se compone de tres partes: un libro de folio atlántico, que nos recuerda a los códices medievales, impreso en una edición de seis libros (más dos pruebas de artista y un HC) y contenido en una caja de madera que se desdobla para convertirse en un atril donde el libro puede reposar abierto. La caja posee además un compartimento con una pequeña estantería de ónix, otro atril, que guarda finas teselas de porcelana translúcidas, manuscritas por Edmund de Waal con fragmentos de poemas de Paul Celan.

La elección de materiales ha jugado un importante papel en la creación del libro. De Waal establece un paralelismo entre la historia de la porcelana y la historia del papel, dos materiales que han viajado a lo largo del mundo, originándose ambos en China y Japón para entrar en Europa por la Ruta de la Seda. Al usar papeles del Lejano Oriente, Alemania y Reino Unido, el libro narra ese viaje a través de sus páginas —una historia de Oriente a Occidente—. Breath es también una celebración de la artesanía del libro: de la destreza de los tipógrafos, papeleros y encuadernadores que aun emplean métodos tradicionales. Durante años, el artista ha ido recolectando manuscritos medievales, usados anteriormente en encuadernación, para reutilizarlos dentro del lomo de este libro. El trabajo con diferentes artesanos para la creación del libro se ha convertido en parte del ADN del proyecto.

Edmund de Waal ha escrito un nuevo texto sobre Celan, seleccionando siete de sus poemas para incluirlos en el libro. Explora la idea de que los libros son palimpsestos: según leemos y releemos, recreamos los textos. Breath es la reescritura que Edmund de Waal hace de Paul Celan: desliza pinceladas de caolín (la materia prima de la porcelana) sobre algunas partes de los poemas de Celan, dejándolos en blanco, y reescribe sus palabras a mano. La porcelana es la manera en que el artista trae el blanco al mundo. El libro contiene poemas de Paul Celan, palabras de Edmund de Waal y delicados espacios en blanco, páginas vacías —páginas con finas pátinas de porcelana—, un libro lleno de silencios y quietud. En palabras del artista:

‘Durante los últimos años mi estudio ha estado lleno de papeles, porcelana líquida, poemas garabateados en las paredes, pan de oro y fragmentos de vitela. He creado un libro para Celan. Tiene cuatro tipos diferentes de papel, cada uno de un gramaje y blanco diferente. Y son los que marcan el ritmo del libro, su ir y venir a diferentes velocidades. Un libro con diferentes tipos de aliento. Un libro que se convierte en el acto de respirar —según te mueves entre el papel, del más ligero al más pesado; el texto repitiéndose a sí mismo—. Sus poemas están ahí, en alemán y en su traducción al inglés, algunas veces impresos uno frente a otro, otras veces superpuestos. Puedes ver la sombra de un poema en otro. El texto está impreso en relieve para percibir la presión de la tipografía, la muesca de la palabra, ‘la danza de dos palabras’. Breath es un intento de hacer un libro digno de Celan, utilizando porcelana, papel, mármol, vitela, tinta, oro. Y palabras. Para sentir y hacer vibrar sus poemas de nuevo.’

Hasta el 11 de mayo de 2019, Ivorypress acogerá una exposición con los seis volúmenes de este libro de artista, así como la serie de diecisiete obras de nueva creación. Breath es parte de una larga línea de apreciados libros de artista publicados por Ivorypress desde su fundación en 1996. Edmund de Waal se añade, así, a la relación de artistas con los que Elena Ochoa Foster, fundadora y CEO de Ivorypress, ha trabajado previamente: Richard Long, Anthony Caro, Jenny Holzer, Anish Kapoor, William Kentridge, Anselm Kiefer, Maya Lin, Isamu Noguchi, Cai Guo-Qiang, Richard Tuttle, Ai Weiwei, y Olafur Eliasson, entre otros. Estos libros de artista forman parte de colecciones institucionales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, el Victoria and Albert Museum en Londres, el Museum of Modern Art en Nueva York o la Fundação de Serralves en Oporto, así como importantes colecciones privadas.

Edmund de Waal (Nottingham, 1964) es un artista y escritor, mundialmente conocido por sus instalaciones de vasijas de porcelana contenidas en estructuras minimalistas, a menudo creadas como respuesta a colecciones y archivos o a la historia de un lugar en particular. El proyecto de Edmund de Waal para Ivorypress, breath, es un homenaje a la poesía del poeta de origen rumano Paul Celan, una constante fuente de inspiración para el artista en exposiciones como Atemwende en Gagosian, Nueva York; o the collector (for Paul) en el V&A, Londres, entre otras.

Sus exposiciones más recientes incluyen una respuesta al arquitecto vienés Rudolph Schindler en Schindler House, Los Angeles; al pintor italiano Giorgio Morandi en Artipelag, Estocolmo; así como la colección del Kunsthistoriches Museum, Viena, comisariada en torno al tema de la ansiedad. Kneaded Knowledge, co-comisariada con Ai Weiwei, se expuso en la National Gallery, Praga, y en Kunsthaus, Graz. La fascinación de Edmund de Waal por la porcelana y el blanco fue el eje de central de una serie de exposiciones entre las que destacan white en la Royal Academy of Arts, Londres (2015); On White en el Fitzwilliam Museum, Cambridge (2013); y Lichtzwang para el templo de Teseo, Viena (2014). Sus muestras más recientes en galerías incluyen the poems of our climate en Gagosian, San Francisco, e Irrkunst en la Galerie Max Hetzler con el Archivo de Walter Benjamin, Berlín.

De Waal es también conocido por el libro de memorias de su familia, La liebre con ojos de ámbar (2010), que ganó el RSL Ondaatje Prize y el Costa Biography Award. Publicó su segundo libro, El oro blanco, en 2015.

Para asistir a la charla que Edmund de Waal dará el 20 de febrero de 2019 a las 19 h, póngase en contacto con nosotros en edwtalk@ivorypress.com. Se reservará un número limitado de asientos para prensa.